FPF : Ménès juge l'UEFA "débile"

Pierre Ménès a réagi à la sanction prononcée par l'UEFA contre l'OM. Il la juge complètement illogique.

"L'OM sanctionné de 3 millions d'euros d'amende plus 15 % de ses recettes européennes. Donc quand tu as des problèmes de fric on t'en pique encore plus. Profondément débile", a posté le journaliste sur Twitter.



En supprimant l'agrément, l'UEFA impose à l'OM de rééquilibrer ses comptes. En le privant de 15 % de ses recettes, l'instance rend la mission impossible...