FPF : l'OM devra équilibrer ses comptes, en 2021

L'UEFA a sanctionné le club phocéen et supprimé l'accord de règlement, vendredi. L'OM devra désormais équilibrer ses comptes, s'il ne veut pas être exclu des compétitions européennes.

L'Équipe du jour revient sur la sanction de l'ICFC (instance de contrôle financier des clubs), dont elle rappelle la teneur : l'OM a écopé d'une amende de 3 millions d'euros, ainsi que d'une retenue de 15 % de ses recettes sur les deux prochaines éditions des coupes d'Europe, ce qui est énorme. Le quotidien rappelle par ailleurs que l'annulation de l'accord de règlement implique que l'OM doive désormais équilibrer ses comptes, sous peine d'exclusion des compétitions européennes.



L'opération s'annonce assez compliquée. L'OM devra présenter d'une seule traite les deux exercices 2019-2020 et 2020-2021, en fin de saison prochaine. Or l'exercice actuel, pas arrangé par le Covid-19, présente un déficit d'environ 100 millions d'euros (selon La Provence). L'UEFA le prive donc d'une grosse partie des émoluments liés à la participation à la Ligue des Champions et le place face à une équation impossible à résoudre, sachant que Frank McCourt n'a pas le droit d'injecter des fonds. Y'a-t-il quelque-chose qui nous échappe ?



Pour rappel, le club marseillais pourrait faire appel devant le TAS, ces prochaines heures. Il paraît plus que temps de faire sauter cette réglementation débile...