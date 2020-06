Caillot confirme le bon de sortie d'Hassane Kamara

Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, a confirmé qu'Hassane Kamara (26 ans) pourrait partir, lors de ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Pour cet été, on permet à Hassane Kamara d'aller vers un nouveau projet. Ça fait plusieurs années qu'il est là, il a passé un cap et il est tellement positif qu'il mérite de bonifier son travail effectué chez nous. Il y a des contacts avec un certain nombre de clubs", a déclaré le dirigeant au micro de RMC.



Pour rappel, l'OM aurait inscrit le nom du latéral gauche sur sa short-list, en vue de renforcer sa défense.