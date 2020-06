Fair-play financier : l'OM reste prudent

L'OM ne sait pas encore comment interpréter l'assouplissement des règles du fair-play financier.

Selon RMC, le club olympien "reste très prudent", suite à l'annonce par l'UEFA de l'assouplissement de la réglementation du FPF. Il ne souhaiterait notamment pas "donner le sentiment d'interférer avec le processus de décision de la chambre de jugement", laquelle est en charge de son dossier. La radio croit néanmoins savoir que ses dirigeants espèrent "tout de même un peu de compréhension" de la part de l'instance. Ils tablaient sur environ 60 millions d'euros de ventes, d'ici la fin du mois de juin, pour rééquilibrer les comptes. Le décalage du mercato à cause du Covid-19 a rendu la mission impossible.



Pour rappel, l'UEFA a annoncé que l'évaluation de l'exercice 2020 était reportée d'une saison et interviendrait en même temps que celui de 2021. On peine dès lors à croire que la règle qui touche les uns ne s'applique pas sur les autres. Et, qu'il y ait des engagements intermédiaires ou non, l'idée de sanctionner un club pour un demi-exercice déficitaire paraît être une hérésie. Le FPF joue de toute façon gros face à Manchester City, devant le TAS. En cas de décision favorable à la formation anglaise, il aurait bien du mal à continuer d'exister. Le verdict tombera dans le courant du mois de juillet.