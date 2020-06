Rothen tacle Niang pour ses contradictions

Jérôme Rothen a pointé les incohérences du discours de Mbaye Niang (25 ans).

L'ancien joueur du PSG a dézingué la communication de l'attaquant du Stade Rennais, jeudi soir : "C'est quand même lui qui a mis le feu", a-t-il estimé sur RMC. Il considère que l'international sénégalais n'est pas correct vis-à-vis de son club : "Il ne respecte pas Rennes. Il dit : 'si je dois rester à Rennes, je reste à Rennes'. Mais la logique, c'est qu'il doit rester à Rennes. Rennes n'a pas dit qu'il était sur la liste des transferts et il n'y aucun club en France, à commencer par Marseille, qui sera capable de mettre 20 millions d'euros." Et de poursuivre : "C'est lui qui est responsable de tout ça. C'est inquiétant pour un club comme Rennes qui lui a beaucoup donné et, en retour, Rennes n'a rien pour un joueur qu'il a relancé en lui donnant de la stabilité, qu'il n'a jamais eue depuis le début de sa carrière."



Niang ne donne effectivement pas l'impression d'avoir trouvé la stabilité que lui prêtent certains journalistes. On peine de toute façon à imaginer que l'OM ait 20 millions d'euros à investir sur un élément qui n'a finalement marqué que 10 fois en 26 apparitions en Ligue 1, cette saison.