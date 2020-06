Bertelli : "L'OM est le club que je supporte depuis petit"

Ugo Bertelli (16 ans) considère comme évident d'avoir signé son premier contrat professionnel à l'OM.

Crédit photo : OM.fr.





"Tout d'abord c'est une immense fierté pour moi, et surtout pour ma famille, mes proches, tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant. C'est une immense fierté de signer dans mon club formateur, ce club où je suis depuis l'âge de 8 ans... Oui c'est surtout de la fierté et de la joie. Pourquoi j'ai choisi l'OM ? C'est le club où je suis depuis petit, que je supporte depuis petit et où je me sens le mieux, donc pourquoi partir, j'ai préféré rester ici", a déclaré le jeune attaquant sur le site officiel phocéen.



Bertelli devrait avoir l'occasion de se montrer durant la préparation estivale.