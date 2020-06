Dugarry n'est pas inquiet pour le mercato de l'OM

Christophe Dugarry ne s'inquiète pas pour le recrutement estival de l'OM. Il pense que l'essentiel était de conserver André Villas-Boas.

Le champion du monde 1998 refuse de se projeter trop loin et considère que les dirigeants ont fait le plus dur en conservant André Villas-Boas : "Ils ont réussi l'essentiel, ils ont gardé leur coach. Les joueurs sont ravis. Vu ce qu'il s'est passé ces derniers mois à Marseille, la seule chose qui a bien fonctionné, c'est le terrain. Ils vont pouvoir capitaliser là-dessus, éventuellement continuer à progresser. Oui, il va falloir être malin, essayer de se renforcer, avec des prêts. C'est jouable, il y a une ossature, je ne suis pas spécialement inquiet. On verra bien. Arrêtons de faire des plans sur la comète, notamment en Ligue des Champions", a-t-il confié au micro de RMC.



L'OM attend toujours la sanction de l'UEFA, concernant le fair-play financier.