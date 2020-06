Mercato : Niang réagit (enfin) aux rumeurs

Mbaye Niang (25 ans) est enfin sorti du silence concernant les rumeurs qui l'ont envoyé à l'OM, puis au Qatar. Il assure que la majeure partie des informations est fausse.

"J'ai toujours dit que le Stade Rennais était mon club, que j'ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd'hui, retourner au Stade Rennais, ça ne serait à aucun moment un échec, au contraire", a-t-il confié à RMC Sport. Il entend d'ailleurs jouer la Ligue des Champions avec les Bretons : "Ça fait deux ans qu'on se bat pour ça. On a réussi quelque chose d'exceptionnel. Et comme je l'ai dit, je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison", a-t-il ajouté.





"J'étais juste en vacances à Marseille"

L'attaquant a aussi commenté la rumeur OM : "Je n'ai pas envie de rentrer dans toutes ces discussions de Marseille ou pas Marseille. La seule chose qui est vraie aujourd'hui est que Mbaye a des agents. Grégory Gelabert s'occupe de ça. J'ai envie de prendre du plaisir, de ‘kiffer' mon football. Tout ce qui se raconte à côté, ce qui n'est pas sorti de ma bouche ou de mon entourage, pour moi ça n'a aucune valeur." Il assure n'avoir été à Marseille que pour ses congés : "J'étais juste en vacances. Là, je suis en vacances autre part. Ça parle un peu moins, car ce n'est pas Marseille, mais je suis aussi en vacances dans une belle ville. Mais bon... Je voulais juste mettre à terme à toutes ces rumeurs."



Niang pourrait donc rester à Rennes, la saison prochaine. Pour rappel, il a inscrit 10 buts en 26 matchs de Ligue 1, cette saison, et son transfert est estimé à 20 millions d'euros par ses dirigeants.