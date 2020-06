UEFA : le FPF a été assoupli (Officiel)

L'UEFA a modifié les règles du fair-play financier, suite à la crise économique liée au Covid-19. Les saisons 2020 et 2021 seront comptées ensemble.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni, ce jeudi, au sujet du fair-play financier. Il a décidé de modifier temporairement les règles, afin d'aider les clubs à passer le cap de la crise liée au coronavirus. Les clubs auront ainsi un an supplémentaire pour valider les comptes de cette année : les saisons 2019-2020 et 2020-2021 seront évaluées ensemble, en 2021.



Selon La Provence et L'Équipe, cette mesure n'aurait pas d'impact sur l'OM, dont le dossier a été transmis début mars à l'instance de jugement du contrôle financier des clubs (ICFC). Il paraît quand même logique que l'instance tienne compte des comptes d'une saison entière, pour évaluer sa sanction. Il serait dès lors assez étonnant que le club soit sévèrement sanctionné sur un demi-exercice.



Pour rappel, Manchester City a attaqué sérieusement le FPF devant le tribunal arbitral du sport. Il sera intéressant de voir ce qu'il en ressort...