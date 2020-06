Pep Segura, futur directeur du football de l'OM ?

Pep Segura figurerait en haut de la short-list de l'OM, pour le poste de Head of football.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.

Crédit photo : compte Twitter @OM News





Selon les éléments rapportés par TF20, l'ancien directeur général du Barça pourrait prendre le poste de directeur du football de l'OM, dans les prochains jours. Le média indique qu'il a été choisi par le cabinet de recrutement et souligne le fait qu'il pourrait succéder à un autre ex-blaugrana, Andoni Zubizarreta, au sein du club phoceén.



Âgé de 59 ans, Segura a quitté le club catalan il y a un peu moins d'un an. Son départ avait alors fait suite à la démission de Jordi Mestre, tandis que la politique des deux hommes était critiquée, en interne : on leur avait reproché la nouvelle philosophie de jeu inculquée à la Masia, les ventes réalisées pour rééquilibrer les comptes du club (65 millions d'euros obtenus avec Cillessen, André Gomes, Denis Suarez) et l'embauche de joueurs plus physiques, au centre de formation.



A Barcelone, Segura avait tenté de remodeler le travail fait avec les jeunes. Avant d'être nommé directeur général, il avait été secrétaire technique du centre de formation, et directeur sportif des U19 et de la réserve.