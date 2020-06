Mercato : l'OM aurait fixé le tarif de Sarr

L'OM attendrait une somme de 15 millions d'euros pour laisser filer Bouna Sarr (28 ans), cette saison.

Selon les éléments rapportés par Estadio Deportivo, le club phocéen a fixé un possible transfert de son latéral droit à 15 millions d'euros. Le quotidien croit savoir que, plus que le FC Séville, c'est le Betis qui est sur sa piste. Il reste donc à voir si ce montant conviendra à la formation andalouse.



Sous contrat jusqu'en juin 2022, Sarr a joué 27 matchs de Ligue 1, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives, cette saison.