Di Meco : "Villas Boas a un crédit énorme"

Eric Di Meco ne tarit pas d'éloges sur le travail réalisé par André Villas-Boas, lors de sa première saison à l'OM. Il pense que le Portugais aura besoin d'un effectif plus solide, pour sa 2e année.

"Il a fait des miracles cette année, mais les miracles, ça ne se reproduit pas chaque saison, a considéré l'ancien défenseur phocéen au micro de RMC. Je reste persuadé que c'est une bonne chose qu'il reste au club, ne serait-ce pour la stabilité. Et si ça tourne au vinaigre, il sera à l'abri des critiques, car il va avoir un crédit élevé. Malheureusement, j'ai peur que ce soit le président qui ramasse tout si ça tourne mal. Villas Boas a un crédit énorme que le président n'aura pas. Après, il suffit qu'il y ait un recrutement judicieux, et en plus cette année, il a du temps pour donner son avis."





"Villas-Boas lui a tous les joueurs avec lui"

Il pense aussi que le technicien fait l'unanimité dans le vestiaire : "L'an dernier tous les matchs n'étaient pas parfaits, mais c'était cohérent, il a fait progresser des joueurs, il a créé un truc dans l'équipe. Quand tu vois que les joueurs se sont mobilisés pour qu'il reste, ce sont des signes que tu vois rarement dans ce milieu. C'est un truc en plus. Rudi Garcia sur sa dernière année, il avait une grande majorité des joueurs contre lui, Villas-Boas lui a tous les joueurs avec lui : pour commencer une saison, c'est déjà pas mal", a-t-il poursuivi.



AVB est effectivement parvenu à accrocher la 2e place du classement de Ligue 1 malgré un groupe amoindri.