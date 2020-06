Droits TV : 25 ME supplémentaires pour la L2 ?

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 vont tenter de trouver un accord concernant les droits TV, ce jeudi. 25 millions d'euros supplémentaires pourraient être versés à la D2, ces prochaines saisons.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Dans son édition du jour, L'Équipe révèle que les formations de L1 et L2 vont négocier en vue d'un possible accord sur les droits TV de la période 2020-2024. Une grande discussion serait prévue entre les représentants de l'élite (Lyon, Saint-Etienne, le PSG et Rennes), et leurs homologues de la 2e division (Paris FC, Auxerre et Guingamp). Elle devrait être arbitrée par le président de la FFF, Noël Le Graët, lequel n'est autre que le... beau-père du virulent Bertrand Desplat, son successeur à la tête de l'EAG. Les formations de L2 attendraient 25 millions d'euros supplémentaires par an (en plus des 110 millions déjà programmés) et laisseraient en contrepartie une "majorité claire" au conseil d'administration de la LFP.



Lorsqu'il était président de la LFP, Le Graët a toujours semblé privilégier une répartition favorable aux petits, au détriment des "locomotives". On peut douter que cela ait avantagé le football français. L'arrivée de Mediapro coïncide déjà avec la mise en place d'un partage plus solidaire avec les formations modestes de L1. L'OM et certains autres clubs, qui font l'audience de la L1, peuvent l'avoir mauvaise.