Riou reste confiant pour l'OM

Yoann Riou pense que la stratégie de Jacques-Henri Eyraud visant à faire signer de nombreux jeunes du centre de formation peut donner de bons résultats.

"Parfois, c'est dans une situation très négative et que tu es au pied du mur que tu trouves une bonne solution. C'est la renaissance. Il ne faut jamais oublier l'histoire de l'OM, car ce sont les minots en 1980 après la descente qui sont restés en D2 pour faire renaitre Marseille. Peut-être que tous ces jeunes vont se révéler et qu'avec la confiance et un public qui les aime, vont percer", a-t-il déclaré au micro de la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, l'OM a récemment fait signer des contrats professionnels à Aaron Kamardin, Nassim Ahmed, Jores Rahou, Cheick Souaré, Richecard Richard et Ugo Bertelli.