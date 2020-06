Mercato : Rennes aurait refusé une offre pour Niang

Le Stade Rennais aurait refusé une proposition de 15 millions d'euros pour Mbaye Niang (25 ans).

D'après les éléments obtenus par Foot Mercato, le club breton a recalé Al-Duhail et demanderait 20 millions d'euros pour laisser partir son attaquant. Il pourrait ainsi faire une belle opération en recrutant dans la foulée Serhou Guirassy (24 ans), dont le potentiel paraît important.



Le média indique par ailleurs que Newcastle, West Ham et Francfort s'intéressent aussi à sa situation. Il précise que l'ancien Milanais n'est pas fermé à l'idée de rejoindre une destination exotique et qu'il rêve toujours de l'OM.