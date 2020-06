Mercato : Kuzyaev à l'OM, c'est très sérieux ?

Daler Kuzyaev (27 ans) pourrait bien rejoindre l'OM, au terme de son contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg.

Selon les informations rapportées par TodoFichajes, les négociations entre le milieu de terrain russe et le club phocéen sont très avancées. Elles pourraient aboutir sur une signature, dans les prochaines heures. Le média précise que la formation française a changé sa stratégie, depuis l'annonce du départ d'Andoni Zubizarreta, et travaille sur plusieurs dossiers qu'il souhaite conclure avant l'ouverture du mercato.



Kuzyaev a participé à 19 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Il peut évoluer milieu droit ou gauche et se révèle performant dans ses transmissions et à la récupération. Il souhaiterait notamment participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions.