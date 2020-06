Mercato : un échange Higuain-Kamara vraiment dans les tuyaux ?

La presse italienne a pris au sérieux les déclarations de Fabrizio Ravanelli concernant Gonzalo Higuain (32 ans). Au point d'imaginer un possible échange avec Boubacar Kamara (20 ans), ce mercato.

Calcio Mercato Web croit savoir que Penna Bianca a donné une idée à Fabio Paratici, le coordinateur technique de la Juve. Elle consisterait en un échange entre l'attaquant argentin et le milieu défensif olympien. Le club turinois pourrait mettre 8 à 10 millions d'euros supplémentaires pour convaincre les dirigeants marseillais de laisser filer le minot. Il évaluerait Higuain dans une fourchette de 15 à 20 millions d'euros.



Une hypothèse assez farfelue, alors que l'OM a besoin de liquidités et que le Turinois dispose d'un salaire de 7,5 millions d'euros par an. De surcroit, il n'a inscrit que 8 buts en 34 apparitions, cette saison, et paraît proche de sa fin de carrière. Tout le contraire de Boubacar Kamara.