Mercato : l'OM à l'attaque pour Hassane Kamara ?

Le club phocéen aurait l'intention de faire une offre pour s'attacher les services d'Hassane Kamara (26 ans), le défenseur gauche du Stade de Reims.

Si l'on en croit les éléments rapportés par Foot Mercato, le club phocéen en pince pour le latéral gauche rémois depuis l'été 2019. Il aurait entamé les discussions et aurait l'intention de faire une offre, dans les prochains jours, afin d'obtenir son renfort. Il ne serait toutefois pas seul sur le dossier, puisque Watford aurait déjà lancé son offensive et que Nice serait à l'affût.



André Villas-Boas apprécierait particulièrement son profil et aurait inscrit son nom sur ses tablettes dès le match d'ouverture de la saison, au stade Orange Vélodrome, en août dernier. Et à un an du terme de son contrat, l'indemnité de son transfert pourrait être comprise entre 3 et 5 millions d'euros. Il reste à voir si sa venue est liée à un possible départ de Jordan Amavi, ou s'il accepterait l'idée de tenir le rôle de doublure (ce qui laisserait peu de place aux minots).



Kamara évolue sous le maillot rémois depuis l'été 2017. Il a jusque-là 41 matchs de Ligue 1 et 49 de Ligue 2.