Aulas révèle avoir été soutenu par Tapie

Jean-Michel Aulas a révélé avoir reçu un message de soutien de Bernard Tapie, suite à la double-page publiée par L'Équipe, lundi.

Le président lyonnais a publié une immense lettre, en réponse à l'article du quotidien. Il a évoqué le soutien qu'il avait reçu de la part de Bernard Tapie : "Enfin, je tiens à votre disposition les très nombreux témoignages que j'ai reçus ce matin après la publication de votre double page, me réconfortant si j'avais besoin de l'être. Après Guy Roux qui disait samedi dernier que le football français n'en serait pas là si j'étais resté au Conseil d'Administration de la Ligue, j'ai reçu, entre autres, un message de Bernard Tapie qui me rappelait 'Au moins nous, nous avons tenté et souvent même réussi à donner du bonheur à des gens qui ont peu l'occasion d'en avoir'. Ce témoignage, comme les autres, me touche et montre que, tant sur la forme que sur le fond, vous avez, je crois, mal agi."



Pour rappel, Tapie a favorisé l'arrivée d'Aulas dans le club rhodanien, en 1987.