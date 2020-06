Pelé rempile pour une saison (Officiel)

Yohan Pelé (37 ans) s'est engagé pour une saison supplémentaire, ce mardi.

Crédit photo : OM.fr.





Le gardien de but de l'OM a signé un contrat portant jusqu'en juin 2021 : "Alors que sa belle aventure olympienne aurait pu s'arrêter là, le Club a décidé de prolonger le contrat de Yohann Pelé d'un an, et s'en félicite. Son professionnalisme et son expérience étant des éléments importants dans la vie du groupe", précise le club olympien, sur son site officiel.



Arrivé lors du mercato estival 2015, Pelé a pris part à 85 matchs sous le maillot marseillais. Il est parvenu à faire 29 clean-sheet.