Riolo critique la piste Dréossi

Le consultant de RMC, Daniel Riolo, a déploré la rumeur qui avance que Pierre Dréossi, ex-président du Stade Rennais, pourrait être Head of Football à l'OM.

"Le duo Eyraud-Dréossi, si je suis supporter de l'OM, je pense que j'ai un ulcère direct. Il n'y a quand même pas des noms qui font rêver (pour le poste de Head of Football). C'est fou, mais ça retombe toujours sur Jacques-Henri Eyraud. Quand il sort ses fiches Bristol et ses machins, si à l'arrivée, il n'y a pas du lourd qui arrive... Il va encore passer pour un guignol. Avoir sorti le Head of Football et les paperboard sur Linkedin... Même si c'est (Olivier) Pickeu, ils (les supporters) vont se dire : 'Ah, ok, le mec d'Angers, il suffisait d'un coup de fil'."



L'ancien manager général de Rennes (2007-2013) ne fait effectivement pas rêver par ses états de service, ni l'ancien directeur sportif d'Angers, Olivier Pickeu, dont le profil semble de toute façon ne pas intéresser la direction de l'OM.