Mercato : un agent recommande des prêts à l'OM

Interrogé par France Football sur le mercato, l'agent Yvan Le Mée a donné un conseil aux dirigeants phocéens.

"Les clubs étrangers veulent alléger leurs effectifs, du moins le temps de la tempête. Il peut être judicieux pour eux de prêter un joueur en attendant que le marché retrouver son niveau plutôt que de s'en débarrasser à perte. Et un club comme l'OM, parce qu'il va exposer son effectif via la C1, est une vitrine qui pourrait lui permettre de récupérer temporairement des joueurs de haut niveau. Les autres grands clubs français - je ne parle pas du PSG - pourraient aussi en bénéficier, même à un degré moindre. Il ne faut pas se leurrer : la richesse va à la richesse."



Charge à Jacques-Henri Eyraud, puis ensuite au Head of Football, de travailler en ce sens, pour se faire prêter des joueurs de haut niveau dans les effectifs des gros clubs européens.