Mercato : le Qatar, un bluff de Niang ?

Le journaliste Manu Lonjon a révélé, sur Twitch, que le Sénégalais de 25 ans n'a pas réellement l'intention de partir au Qatar.

"Il y a une semaine, le Canal Football Club avait annoncé un possible accord entre Rennes et l'OM pour M'Baye Niang et directement, j'avais dit que je n'avais pas les mêmes informations. Le lendemain, on m'avait posé la question et j'avais répondu que le seul club qui s'était manifesté pour Niang, c'était un club qatari. Je ne pense pas que l'idée de Niang soit de partir au Qatar, pas maintenant. Je reste convaincu que son idée, c'est d'aller à Marseille. Mais le fait de l'ébruiter, c'est stratégique. C'est une façon de faire savoir à l'OM qu'il faut se positionner, faire une offre, pour savoir s'ils sont capables de se manifester. Je pense vraiment que c'est une façon pour Niang de savoir si Marseille a les moyens et la surface financière pour le recruter."



A l'heure actuelle, cependant, l'OM semble difficilement en mesure de recruter l'attaquant de Rennes au prix où le club breton souhaite le vendre, c'est-à-dire autour de 20 millions d'euros.