Di Meco critique les présidents de l'OM sur les supporters

Sur RMC, l'ancien rugueux défenseur de l'OM a rappelé qu'il ne fallait pas essayer de manipuler les supporters du club.

"Le problème, c'est que tous les présidents quand ils arrivent à l'OM, ils se rapprochent des supporters mais par obligation. Hormis Pape Diouf, car il était de Marseille et connaissait ce club. Ils font de la politique alors qu'il ne faut pas faire ça. Et quand ça tourne au vinaigre, c'est pas parce que tu as vu les supporters que derrière tu es protégé."



Actuellement, Jacques-Henri Eyraud a une très mauvaise image auprès des fans de l'OM, à cause d'une gestion, financière notamment, calamiteuse, et une communication qui passe mal.