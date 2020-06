Mercato : un milieu russe pour remplacer Sanson ?

Daler Kouzyaïev, milieu du Zenit St-Petersbourg, serait dans le viseur du club phocéen.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les informations de L'Equipe, le milieu de terrain de 27 ans est en fin de contrat cet été avec la formation russe. Celui qui peut jouer au centre et sur les ailes est également pisté par le FC Valence et Hoffenheim, qui a une longueur d'avance dans le dossier, en ayant entamé les discussions avec le joueur. Mais désirant quitter la Russie pour un pays du Big 5 européen, Daler Kouzyaïev souhaiterait aussi continuer à jouer la Ligue des Champinos, ce que le club allemand ne peut pas lui offrir. Contrairement à l'OM, et à Valence.



André Villas-Boas, qui a entraîné le Zenit St-Petersbourg de 2014 à 2016, mais pas Daler Kouzyaïev, arrivé après son départ, en 2017, aurait demandé à Jacques-Henri Eyraud de prendre le dossier en main, pour le conclure. Cette saison, l'international russe (21 sélections) a disputé 13 matchs de championnat sur 22, pour 1 passe décisive mais aucun but.