Villas-Boas a voulu faire signer Bertelli

Frédéric Guerra, l'agent d'Ugo Bertelli, jeune de l'OM qui a signé son premier contrat pro il y a quelques jours, était invité sur RMC.

L'agent a évoqué la signature du premier contrat pro de son poulain, milieu de terrain central âgé de 16 ans : "J'ai signé Ugo Bertelli à Marseille car Villas-Boas a décidé de l'amener avec lui en stage en début de saison. AVB a insisté pour le signer. (...) Bertelli est suivi par l'ensemble des grands clubs européens, il y a du talent. Mais on a bien discuté avec Jacques-Henri Eyraud et Nasser Larguet, ils ont signé un certain nombre de contrat. Les joueurs sont bavards, ils connaissent les surenchères. La majorité d'entre eux a compris que le pourcentage de réussite à l'étranger est faible. Moi je prône le fait de signer son premier contrat pro dans son club formateur, c'est une condition sine qua non pour la réussite de l'homme, je ne parle même pas du joueur."



Ugo Bertelli a paraphé un contrat jusqu'en 2023.