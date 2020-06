Mercato : l'OM s'intéresserait à Ngoya

L'OM aurait coché le nom de Joël Ngoya (18 ans), en vue de renforcer son entrejeu.

Crédit photo : compte Twitter @RijselC







D'après les éléments publiés par FootMercato, les dirigeants olympiens font du milieu de terrain du LOSC l'une de ses priorités. Le joueur arrive au terme de son contrat aspirant et semble "très loin de signer un premier contrat pro dans son club formateur". Il aurait été proche de rejoindre une formation italienne, il y a quelques jours, et serait notamment pisté par Nice et Bordeaux. Les Phocéens pourraient bientôt transmettre une proposition de contrat.



Joël Ngoya est capable d'évoluer en six ou en huit. Il a marqué les esprits en Youth League, face à Chelsea.