Mercato : le prix de Kamara serait également connu

Les dirigeants de l'OM seraient prêts à laisser partir Boubacar Kamara (20 ans) pour 40 millions d'euros.

Si le minot souhaite rester à Marseille, il sait aussi qu'une offre importante pourrait conduire sa direction à réfléchir à un transfert. D'après La Provence, Jacques-Henri Eyraud attend une proposition de 40 millions d'euros pour lui accorder un bon de sortie.



Compte tenu des clubs qui paraissent intéressés, le montant ne devrait pas constituer une barrière. Il y a quelques semaines, As avait notamment indiqué que Manchester City, Arsenal et Manchester United étaient sur le coup. Et les Citizens semblaient déjà prêts à mettre 35 millions d'euros sur la table pour le recruter.



Le départ du joueur formé à l'OM ferait certainement beaucoup de bien aux finances. Il plomberait en revanche sérieusement les ambitions du club.