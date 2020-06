Mercato : deux clubs belges sur Rocchia

Christopher Rocchia (22 ans), qui ne dispose plus que d'un an de contrat, serait bien suivi par Anderlecht et La Gantoise.

Dans son édition du jour, La Provence confirme que le jeune latéral gauche phocéen figure sur la short-list des deux formations belges, concernant le mercato. En France, Brest serait attentif à sa situation. Le nom de Majorque avait également été cité.



Pour rappel, le défenseur a indiqué qu'il donnait sa priorité à l'OM, mais attendait de savoir si son entraîneur comptait sur lui. Si cela n'est pas le cas, il pourrait être transféré définitivement, dans les prochaines semaines.



Rocchia a été prêté à Sochaux, cette saison. Il a participé à 22 matchs de Ligue 2 et inscrit 1 but.