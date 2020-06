Mercato : l'offre ridicule d'un club espagnol pour Caleta-Car

Une formation de Liga aurait proposé 10 millions d'euros pour s'attacher les services de Duje Caleta-Car (23 ans).

D'après les éléments obtenus par La Provence, un club espagnol a fait savoir qu'il était prêt à payer 10 millions d'euros pour recruter l'international croate. L'offre a évidemment été refusée par l'OM, qui en avait mis plus du double pour le faire signer, il y a deux ans.



Auteur d'une deuxième saison très convaincante, le défenseur central s'est imposé comme un titulaire indiscutable du onze d'André Villas-Boas. Il a disputé 23 matchs de Ligue 1, depuis l'été dernier, inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive.



Jacques-Henri Eyraud attendrait une proposition de 40 millions d'euros pour le laisser filer.