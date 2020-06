Dugarry revient sur ses embrouilles avec Courbis

Lors de son passage à l'OM, Christophe Dugarry a éprouvé quelques difficultés à se faire comprendre de son entraîneur, Rolland Courbis. Il a notamment refusé de rejoindre la Juventus, alors que le technicien souhaitait l'y transférer.

"Il a été quelqu'un de très important dans ma carrière. Le fait qu'il ne m'ait pas compris et que je ne l'ai pas compris fait partie de mes regrets, a expliqué le consultant sur RMC Sport. On s'est souvent accroché. Il a souvent eu des doutes sur moi. Moi, j'en ai eu beaucoup sur lui. Il a rapidement pensé que je n'en avais rien à foutre du foot, que je n'étais pas suffisamment appliqué, concentré. J'en ai un peu souffert. J'adorais sa façon de coacher. C'était un super coach. J'ai perdu confiance quand il ne me faisait pas jouer. On n'a jamais été en connexion. Ou très peu. Je pense qu'il aurait pu m'amener très haut."



L'ancien attaquant est longuement revenu sur son faux départ pour la Juve : "Je sortais du Milan, du Barça, je n'avais pas envie de repartir là-dedans. J'ai Zizou (alors joueur de la Juve) au téléphone qui me dit : 'Chez nous, c'est le bazar.' Et c'est vrai que ça l'était à l'époque. Lippi n'est pas sûr de rester, il va peut-être se faire virer. Zizou me dit qu'il va partir dans six mois. Bref, c'est le bordel à la Juve et je ne me vois pas repartir là-bas. Je viens d'avoir mon premier garçon, Tom. Je suis hyper bien à Marseille.





"Je veux qu'il soit content, fier, qu'il comprenne que je suis investi"

"Mais Rolland veut que je parte. D'ailleurs il me dit à l'époque : "ton remplaçant est déjà là. Et si tu ne pars pas, tu ne joueras pas.' Ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire : 'La Juve est là, est-ce que tu veux y aller ou pas ?' Je lui dit que je ne veux pas y aller et je n'irai pas. C'est encore une incompréhension. Quand je lui dis que je veux rester à Marseille et que je ne veux pas aller à la grande Juve, je veux qu'il soit content, fier, qu'il comprenne que je suis investi. A l'arrivée, on se dispute. Moi je le prends mal parce qu'il ne comprend pas. Lui le prend mal parce qu'il veut que je parte et que dans sa tête, comme je suis un joueur qui s'en fiche un peu de tout, il veut me voir partir à la Juve. C'est une nouvelle incompréhension. C'est dommage", a-t-il pour suivi.



En deux ans, Dugarry a disputé 73 matchs et inscrit 14 buts sous le maillot de l'OM.