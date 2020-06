Directeur du football : Riolo milite pour Beye

Daniel Riolo conseille à l'OM de miser sur Habib Beye pour son poste de "Head of football".

"Donc Pickeu a le profil pour être Head of Football de l'OM ? Pfff, quand même, passer d'Angers à l'OM... Pickeu est un nom qui est sorti. Mais Eyraud et Pickeu n'ont jamais parlé, pourquoi c'est sorti alors ? C'est juste parce que le mec est sur le marché, donc il y a des journalistes qui font des propositions ? Un ex-joueur de l'OM avec un profil de directeur sportif ? Je ne vois pas... Il faut que le mec ait des réseaux, qu'il connaisse le métier. Ce n'est pas un poste bidon que l'on donne à n'importe qui. Ça ne s'invente pas de devenir directeur sportif. Sauzée, il est commentateur TV. Habib Beye ? Il passe ses diplômes. Lui, il a le profil pour être ‘Tête du Football'. Il a envie de l'être, c'est son rêve de l'être, surtout à Marseille. Il veut plus être ‘Tête du Football' qu'entraîneur. Être manager, il kifferait, donc pourquoi il ne se place pas ?", s'est interrogé le journaliste sur l'antenne de RMC.



L'OM envisage de faire signer un directeur du football depuis l'été dernier, mais il n'avait apparemment pas anticipé son recrutement.