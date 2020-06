Le joli geste d'Alvaro pour un supporter

Alvaro Gonzalez (30 ans) a promis d'envoyer son maillot à un supporter qui s'était fait voler le sien, floqué au nom de l'Espagnol.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Je viens d'aller récupérer mon maillot de l'OM que j'avais déposé hier pour qu'on me le floque Alvaro Gonzalez au Puma de Paris et on m'a arraché le sac dans la rue en rentrant. Vous me conseillez d'aller porter plainte ou ça sert à rien ?", avait publié ce fan de l'OM, sur Twitter. Cela n'a pas échappé au défenseur olympien, qui a réagi sur le réseau social : "Tranquille mon ami. Je vous donne le nouveau maillot."



Un joli geste n'a pas manqué d'être salué par les Twittos phocéens.





Tranquille mon ami. Je vous donne le nouveau maillot. #OMfamily 💙👊🏼 https://t.co/YVGNCuVHJe — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) June 13, 2020