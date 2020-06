Aulas : "J'ai beaucoup de relations avec les supporters de l'OM"

Jean-Michel Aulas s'est exprimé sur sa dispute avec Jacques-Henri Eyraud, lors d'une visioconférence, durant le confinement. Il assure bien s'entendre avec les Marseillais.

"Je pense qu'il faut dissocier ce qui s'est passé un jour dans le Journal du dimanche où j'ai été diffamé, et puis le reste, a déclaré le président lyonnais lors d'un entretien accordé à Europe 1. J'ai beaucoup de relations, contrairement à ce que certains disent, avec les supporters de Marseille qui ont envie de gagner et qui ont cette formidable espérance de voir l'Olympique de Marseille revenir au plus haut niveau. Nous aussi, avec l'Olympique Lyonnais. Cet arrêt bénéficie à l'OM puisqu'il qualifie dans le contexte actuel l'équipe de Marseille. Bonne chance !"





"Il n'y a plus que 5 équipes françaises dans le top 100"

JMA a rappelé la situation du football français, par rapport à ses concurrents européens : "Vous savez, plus il y a d'équipes performantes françaises en France et en Champion's League et plus l'élite française du football va performer. Il n'y a plus que cinq équipes françaises dans les 100 premières équipes au ranking UEFA. Il faut que Nice, Marseille, Bordeaux, toutes ces équipes qui ont le potentiel, reviennent au plus haut niveau alors qu'elles ne l'étaient pas au cours de ces dernières années", a-t-il ajouté.



On peut penser que le patron rhodanien ne fera probablement pas oublier si facilement les premiers mois de 2020...