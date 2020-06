Di Meco pense que les Bleus restent favoris de l'Euro qui se disputera l'été prochain.

"Quand tu es champion du monde, tu es logiquement favori de l'Euro derrière. Après, confirmer et faire le doublé, c'est rare, ça reste un exploit... Et surtout, quand tu regardes le niveau que va avoir ce championnat d'Europe, avec les retours au premier plan de l'Italie, des Pays-Bas, la Belgique avec sa grosse génération, l'Angleterre aussi, l'Espagne et l'Allemagne sont toujours des valeurs sûres. Ça va être compliqué. Attention, l'accident est possible. Mais en tant que championne du monde, l'équipe de France sera favorite de l'Euro, c'est sûr. En plus, Deschamps a incorporé des jeunes. D'ailleurs, les Bleus seront encore plus favoris l'année prochaine que cette année, car certains joueurs ont eu pas mal de pépins cette saison. Certains étaient restés sur le carreau, et ce sera peut-être mieux en 2021", a estimé l'ancien défenseur de l'OM sur l'antenne de RMC.



Pour rappel, la compétition est désormais prévue entre les 11 juin et 11 juillet 2021. Certains anciens qui pouvaient espérer prendre part à la compétition, cet été, devraient éprouver quelques difficultés à en être, dans un an.