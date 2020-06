Aulas voudrait demander des dommages et intérêts à la LFP

La pilule paraît difficile à avaler, du côté de Lyon. Selon son avocat, Maitre Gilles Le Chatelier, le club rhodanien envisage désormais de demander des dommages et intérêts à la LFP, suite à l'arrêt de la saison et le choix du mode de classement.

"J'ai de la déception, mais le verdict ne donne tort à Lyon sur toute la ligne. Premièrement, le juge des référés a déclaré que le conseil d'administration de la LFP aurait pu faire le choix d'une saison blanche. Deuxièmement, le jugement rendu indique que la décision a été prise par ce conseil d'administration et non par l'État contrairement à ce que la LFP expliquait. À la lecture de la décision, je pense que l'argument qui a pesé le plus fort est celui que les autres clubs sont partis sur une nouvelle saison, qu'ils ont un délai pour préparer le prochain exercice, que si l'on revient en arrière, cela risquerait de perturber la reprise de la saison 2020-2021. C'est cet élément qui a dû pousser le juge à prendre cette décision-là. Maintenant, l'Olympique Lyonnais pourrait demander des dommages et intérêts contre la Ligue en justifiant que la décision de la LFP a causé un préjudice au club", a déclaré l'avocat sur le site Olympique-et-Lyonnais.



Une révélation qui ne va pas vraiment dans le sens de la superbe déclaration de Jean-Michel Aulas, il y a quelques jours : "Mes combats sont d'intérêt général." À moins bien sûr de considérer la réussite de son club comme l'intérêt général du football français... Le patron lyonnais aura décidément tout tenté.