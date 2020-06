Turf Editions en redressement judiciaire

Turf Editions, groupe dont Jacques-Henri Eyraud est l'actionnaire majoritaire, a été placé en redressement judiciaire.

Dans son édition du jour, La Provence indique que Turf Editions a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de Bobigny. Le choix du potentiel repreneur devrait être décidé le 22 juin et le groupe Riccobono Presse Investissement aurait notamment déposé un dossier. Le média rappelle que Jacques-Henri Eyraud avait voulu se séparer du groupe, en 2016, après sa nomination comme président de l'OM. Il n'a ensuite pas trouvé de repreneur et est devenu président non exécutif. Certains journalistes du groupe prétendent qu'il n'est pas revenu depuis quatre ans et certains salariés affirment qu'ils ont "totalement été abandonnés".



Une rencontre est prévue lundi au ministère de la Culture et de la Communication, en vue de prendre connaissance des offres de reprise.