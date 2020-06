L'OM dévoile ses maillots 2020-2021 (Officiel)

L'OM a révélé ses maillots domicile et extérieur, pour la saison 2020-2021.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.

Crédit photo : OM.fr





Le club olympien a dévoilé ses deux tuniques principales, pour la saison qui arrive. Il s'agit bien des maillots qui ont circulé sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines. Le "domicile" est relativement épuré et rend hommage à la Cité Radieuse du Corbusier et de Nadir Afonso, par le biais d'un léger dégradé de gris.



Quant à l' "extérieur", il est bleu marine à parements bleu clair, avec un imprimé des "quartiers singuliers" de la ville et de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Le site officiel précise que chaque maillot aura "un visuel unique".



Steve Mandanda jouera quant à lui en rouge, et la tunique third n'a pour l'instant pas été révélée.