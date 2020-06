Mercato : l'OM favori pour accueillir Arias ?

L'OM serait en pôle pour accueillir Santiago Arias (Atlético Madrid, 28 ans), ce mercato.

D'après les éléments rapportés par Don Balon, le club phocéen est disposé à mettre 15 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de l'international colombien (53 sélections), ces prochaines semaines. Peu utilisé par Diego Simeone, le latéral droit dispose effectivement d'un bon de sortie. Il serait pisté par le PSV Eindhoven, Porto, Brighton, Burnley et Sheffield United, mais c'est bien Marseille qui aurait l'avantage. L'idée de jouer la Ligue des Champions en tant que titulaire séduirait effectivement le Colchonero.



Cette saison, Santiago Arias a participé à 11 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique madrilène. On peut imaginer que sa possible venue est liée au départ de Bouna Sarr, qui est notamment pisté par le FC Séville et... l'Atlético, ou Hiroki Sakai. Il est sous contrat jusqu'en juin 2023.