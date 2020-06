Appadoo : "Aulas n'est plus perçu comme un winner"

Dave Appadoo pense que Jean-Michel Aulas a perdu son influence sur le football français. Il considère que le président de Lyon n'est plus perçu comme un gagnant.

"Aulas a toujours été un personnage clivant. Avant, il avait ses partisans, les Lyonnais et ceux qui admiraient son oeuvre, et puis il y avait aussi les gens qui le détestaient. Mais dans tous les cas, tout le monde lui reconnaît une certaine forme de supériorité. Avec les succès, son côté visionnaire, son côté bâtisseur. Quelque part, même ceux qui le haïssaient devaient reconnaître la supériorité d'Aulas. Mais depuis un an, il a perdu la main", a estimé le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.





"Les gens se réjouissent de sa défaite"

Appadoo ne le pense plus au niveau : "Il a d'abord raté la séquence Genesio, il a raté l'intersaison dernière. Et même cette saison-là au niveau championnat. Et pire encore, il a manqué ce dernier combat. Il a eu une mauvaise perception du rapport de force, sur sa capacité à convaincre et à amener les autres dans son combat, dans un milieu où il dominait de la tête et des épaules. Longtemps, même quand il ne gagnait plus, il était perçu comme un winner. Aujourd'hui, les gens se réjouissent de sa défaite. Pour moi, Aulas a perdu la main, et ça, ça lui fait très mal au niveau de l'image..."



Le patron rhodanien semble effectivement en grosse perte de vitesse. Et sa communication très approximative n'y est probablement pas pour rien. Certains paraissent avoir découvert quel type de personnage il était vraiment, ces dernières semaines.