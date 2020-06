Formation : Ahmed, Ressa et Souaré proches de signer ?

Nassim Ahmed, Yacine Ressa et Cheick Souaré pourraient parapher leur premier contrat pro avec l'OM, dans les prochains jours.

Selon les renseignements relayés par La Provence et L'Équipe, les discussions concernant les contrats des trois minots avancent dans le bon sens et pourraient bientôt aboutir. Un accord aurait déjà été trouvé pour Ahmed.



Leurs signatures feraient suite à celles d'Aaron Kamardin et Richecarde Richard (laquelle n'a pas encore été officialisée). Et Ugo Bertelli serait également proche de signer. Le média rappelle que Jorès Rahou et Fabio Vanni sont aussi en discussion, et Niels Nkounkou, qui est conseillé par Yvan Le Mée, paraît prêt à rejoindre Nice.



Le site du quotidien précise que les discussions sont gérées par Jacques-Henri Eyraud, Alexandre Mialhe et Nasser Larguet.