Mandanda élu meilleur joueur de la saison (Officiel)

Le club olympien a annoncé que Steve Mandanda (35 ans) avait été élu meilleur joueur de la saison.

Sur son site officiel, l'OM a révélé que le gardien de but avait devancé Dimitri Payet, pour le trophée d'Olympien de la saison 2019-2020. Impressionnant depuis l'été dernier, le capitaine a eu une influence non négligeable sur les résultats de l'équipe d'André Villas-Boas. Il a notamment réussi 12 clean-sheet en 29 apparitions. Il a devancé Dimitri Payet et succède à Hiroki Sakai (2018-2019) et Florian Thauvin (2017-2018).



Depuis 2007, Mandanda a participé à 549 matchs, sous la tunique phocéenne.





🏆🏆🏆 #OlympienDuMoisPUMA cette saison, 1️⃣2️⃣ clean sheet à son actif et d'innombrable arrêts pour sauver les siens. 🕷🕸



C'est presque sans surprise que vous élisez 𝙄𝙡 𝙁𝙚𝙣𝙤𝙢𝙚𝙣𝙤 #OlympienDeLaSaisonPUMA 19/20 🧤



Félicitations @SteveMandanda 💙👏 #DroitAuBut pic.twitter.com/LPFwHA7nhk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 10, 2020