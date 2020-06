Lopez : "J'aimerais bien prolonger, mais..."

Maxime Lopez (22 ans) aimerait s'inscrire sur la durée avec l'OM. Il n'a pour l'instant pas reçu d'offre de prolongation.

À l'occasion d'un live organisé sur Twitch, le Phocéen a évoqué son avenir. Il souhaite rester, mais n'a pas de nouvelles de ses dirigeants, concernant une possible reconduction de son contrat : "Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr, mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille", a-t-il déclaré.



Lopez ne dispose plus que d'un an d'engagement et est convoité par plusieurs formations, dont le FC Séville. Cette saison, il a délivré 1 passe décisive en 27 apparitions, toutes compétitions confondues.