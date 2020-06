FFF : Pirès soutient le projet de Fernandez

Robert Pirès soutient le projet de Luis Fernandez. L'ancien coach du PSG souhaite présenter une liste pour un candidat à la présidence de la FFF, afin de redonner de la place aux anciens joueurs.

Dans les colonnes du Parisien, l'ancien milieu offensif de l'OM a approuvé l'ambition de l'ancien Parisien : "J'ai trouvé séduisante et guidée par le bon sens cette idée de se tourner vers d'anciens internationaux et de les unir autour d'un projet commun afin d'aider le football français. On n'a pas la prétention de le révolutionner, mais plutôt d'apporter notre expérience, notre vécu et notre passion pour servir sa cause", a-t-il déclaré.





"Quand je vois Nedved..."

Il pense que la France devrait imiter ses voisins : "Quand je vois Pavel Nedved, impliqué dans l'organigramme de la Juventus Turin, en sa qualité de vice-président, je dis bravo. C'est pareil à Arsenal, où on retrouve Mikel Arteta au poste d'entraîneur et Edu à celui de directeur sportif."



L'OM serait également bien inspiré de donner leur chance à d'anciens joueurs.