L'Athlético Marseille encore rétrogradé

L'Athlético Marseille a été rétrogradé en Régional 2, mardi, par la Commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) de la Ligue Méditerranée de Football (LMF).

Le club des quartiers nord, qui devait être promu en National 2, poursuit sa dégringolade. Il a été relégué en Régional 2, mardi, alors que sa situation financière "ne présente pas un équilibre suffisant". Le gendarme financier aurait repéré "des "manipulations financières" et un "usage abusif de sommes en espèces" dans les mouvements comptables du club", relaie L'Équipe.



Une procédure pourrait même être ouverte, alors que le club aurait "fourni aux commissions compétentes un document frauduleux lui permettant de présenter une situation financière irrégulière et frauduleuse", indique La Provence. Il s'agirait d'un courrier de Renaud Muselier (président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur), qui a été réfuté. Le dossier disciplinaire qui pourrait être ouvert concernerait l'ex-président Karim Aklil, précise encore L'Équipe.



Les anomalies seraient les mêmes qu'il y a un an, lorsque le club a été relégué de National 2 en National 3. C'est peu de dire que le club est géré de façon surprenante, depuis l'arrivée de Mamadou Niang, Souleymane Diawara et Cyril Hanouna. Il était en National 1, au moment de sa reprise en mains...