Rami s'est excusé auprès de Garcia

Adil Rami (34 ans) a présenté ses excuses à Rudi Garcia, suite à son tacle du début de semaine.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Lors d'un match de FIFA 20 diffusé sur Twitch, le champion du monde 2018 avait mis un tampon à son ancien coach : "Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'âme. On dirait que c'est Rudi Garcia l'entraîneur !" Il s'est finalement excusé par le biais de son compte Instagram : "J'ai fait une polémique malgré moi sur M.Garcia, ce n'était pas voulu. Je streamais, je jouais à Fifa et je m'énervais contre mes joueurs. Je fais tout le temps des punchlines quand je joue. Je parle de tout le monde. C'est sur le ton de la rigolade. Des journalistes malveillants ont réussi... C'est un peu moi le coupable évidemment, je leur donne à manger. Ils ont publié tout ce que j'ai pu dire. D'une part, je n'en suis pas fier. Je voulais aussi m'excuser de cette punchline. Mais ça me fait chier de devoir m'excuser alors que je joue à la Playstation. Vous m'empêchez d'être naturel. Même quand je suis sur stream, je vais devoir avoir un discours formaté ?", a lancé l'ex-défenseur de l'OM.



Poussé vers la sortie par son ancien club, Sochi, Rami est aujourd'hui en quête d'un nouveau challenge.