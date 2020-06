Mercato : la valeur de Thauvin en forte baisse ?

La valeur de Florian Thauvin (27 ans) aurait été divisée par dix, depuis 2018.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Si l'on en croit le site de l'Observatoire du Football CIES, le tarif du milieu offensif de l'OM est aujourd'hui de 7 millions d'euros, contre 80 millions, en février 2018. Sa valeur souffrirait donc de sa longue blessure et de sa situation contractuelle, alors qu'il arrive à un an de la fin de son engagement.



On peut surtout se demander si le cas de l'international français ne montre pas les failles de l'algorithme du site internet.