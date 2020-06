France 98 ou France 2018 ? Di Meco a fait son choix

Eric Di Meco s'est amusé à comparer l'équipe de France 1998 à celle de 2018. La pense la première assez supérieure.

"France 98 vs France 2018 ? Je vote pour France 98 ! Pour juger, il faut faire du poste par poste. Qui est le meilleur entre Barthez et Lloris ? Ce n'est pas Lloris... Thuram et Pavard ? Lizarazu et Hernandez, et dieu sait que j'adore Lucas ? Blanc ou Varane ? Umtiti et Desailly ? Desailly, il mange un Umtiti chaque matin, même aujourd'hui encore. Au milieu, Karembeu était énorme en 98, c'est N'Golo Kanté multiplié ! Non, là j'avoue, j'ai abusé. Karembeu est plus influent au Real que Kanté à Chelsea. Petit et Matuidi ? Après, c'est difficile de juger entre ceux de 98 et ceux de 2018, car les derniers n'ont pas fini leurs carrières... Mais 98 est devant. Après, la Coupe du Monde 2018 est plus maîtrisée que celle de 1998. 98, avec les penalties, le but en or, la demi-finale où Thuram est touché par le Seigneur mais où tu te fais manger par la Croatie, avant la finale maîtrisée. Mais sur l'ensemble de la compétition, 2018 est plus aboutie, avec l'Argentine, l'Uruguay...", a estimé l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC.



On ne souligne jamais assez combien la victoire de 1998 repose sur le travail réalisé à l'OM, durant les années Bernard Tapie.