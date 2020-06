Mercato : l'OM dans le coup pour Marcos Paulo ?

L'OM s'intéresserait à la situation de Marcos Paulo (19 ans), l'attaquant de Fluminense.

Selon les éléments rapportés par Globo Esporte, le club phocéen a inscrit le nom du Portugais sur sa short-list, en vue du mercato. Il n'est pas le seul sur le coup et l'intérêt de Lyon est également cité par le média. Le joueur, qui dispose d'un contrat portant jusqu'en 2021, pourrait bénéficier d'un bon de sortie, dans les prochaines semaines.



La formation marseillaise aurait ainsi pris des renseignements, il y a quelques jours. Le montant d'une possible transaction serait évalué entre 10 et 15 millions d'euros.