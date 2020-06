L'anecdote de Bails sur le match OM-Montpellier (5-4)

Pascal Bails a donné une anecdote, concernant la rencontre OM-Montpellier (5-4) de 1998. Xavier Gravelaine, qui venait de quitter Marseille pour le MHSC, avait déjà congratulé ses coéquipiers, à la mi-temps.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Xav' à la mi-temps nous embrassait tous en disant : "Merci les gars pour le cadeau." À la fin du match, on lui a dit : "T'aurais dû fermer ta gueule !"", s'est souvenu Bails, après avoir été interrogé par Rolland Courbis, sur l'antenne de RMC.



Pour rappel, l'OM avait gagné le match après avoir été mené 0-4 à la mi-temps. Florian Maurice (61e), Christophe Dugarry (64e et 71e), Eric Roy (84e) et Laurent Blanc (90e) avaient inscrit les buts de la victoire. Un immense souvenir !